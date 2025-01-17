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        Kırşehir'de "kombi bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı

        "Kombi bakımı kampanyası" bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli daha Kırşehir'de tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:11 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:18
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        Kırşehir'de "kombi bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı
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        "Kombi bakımı kampanyası" bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli daha Kırşehir'de tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla kendilerine ulaşarak "kombi bakımı kampanyası" yaptıklarını belirten kişilerce dolandırıldıklarını iddia eden 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı çalışma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Kırşehir Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla Antalya'da yakalanarak kente getirilen Y.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        "Kombi bakımı kampanyası" bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Kırşehir'de gözaltına alınan L.D, D.A, Y.V. ve M.G. 10 Ocak'ta tutuklanmış, zanlıların Kırşehir'in yanı sıra daha önce Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı olmak üzere 26 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, 1,5 milyon liranın üzerinde gelir elde ettikleri tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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