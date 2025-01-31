Kırşehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kırşehir'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırşehir'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şahin Garip (76), Bağbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde sobayı yakmak isterken çevresinde bulunan poşet ve kağıtların tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen Garip, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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