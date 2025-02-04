Kırşehir'de öğrenciler hükümlülerin bakım ve onarımını yaptığı okullarında eğitime başladı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde öğrenciler, yarıyıl tatilinde hükümlülerin boya, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptığı okullarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Yarıyıl tatilinde Akpınar Ortaokulu ve Akpınar Anaokulu, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler tarafından bakım ve onarım çalışmalarının ardından ikinci döneme hazır hale getirildi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Peker, Akpınar Kaymakamı Ali Erdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, okulları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Akpınar Anaokulu'nda sınıfları gezen Vali Demiryürek, AA muhabirine, boyama çalışmalarında öğrencilerin beğeneceği ve sınıfları daha aydınlık tutan renklerin tercih edildiğini söyledi.

Demiryürek, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında okulların genel olarak boyandığını belirtti.

Kırşehir'de küçük onarımlar ile boya ve badana ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla İşyurtları Daire Başkanlığı marifetiyle okullarda çalışma yaptıklarını vurgulayan Demiryürek, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz, Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Adalet Komisyonu Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında bugün Akpınar'dayız. Akpınar Anaokulunu inceledik. Hükümlülerin emekleri ve Valiliğimizin destekleriyle okullarımızın bakımlarını yapıyoruz. İnşallah yarıyıl tatilinde başladığımız bu uygulamayı, yaz aylarında tüm Kırşehir'de devam ettireceğiz. Akpınar ilçemizdeki çalışmalar 8 hükümlümüz ve 1 atölye şefimiz tarafından yürütüldü. Yaz aylarında bunu Kırşehir'deki 6 ilçemiz ve merkez dahil 7 bölgeye yayacağız. Çok daha fazla okulumuzu bir koordinasyon halinde ve diğer kamu kurum kuruluşlarımızın elindeki imkanlar çerçevesinde onaracağız."

Cumhuriyet Başsavcısı Ener ise "Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İşyurtları Daire Başkanlığının destekleriyle inşaat iş kolumuz bünyesinde verilen eğitim ve meslek edindirme faaliyetlerinin güzel neticelerinden birisi olarak okullarımızın boyama ve ufak onarımlarını yaptık. Adalet Bakanlığı olarak hükümlülerimizin ıslahına ve devletimizin faydasına olan sosyal faaliyetlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.