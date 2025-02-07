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        Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi

        Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarım gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:22
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        Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi
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        Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarım gün ara verildi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının devam etmesi ve buzlanma yaşanması nedeniyle eğitim öğretime yarım gün ara verildiğini bildirdi.

        Vali Demiryürek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü öğleden sonra, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de öğleden sonra idari izinli sayılacaktır."

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