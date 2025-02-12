Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Berat Kandili mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demiryürek, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Berat Kandili'ne erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Berat'ın nurlu gölgesinin insanları ramazan ayına hazırladığını vurgulayan Demiryürek, kutlu gecenin günahlardan arınma, manevi huzura erişme ve Allah'ın sonsuz merhametine sığınma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Hz. Peygamberin bu özel zamanların önemini vurguladığını aktaran Demiryürek, "Müminlerin bu geceleri ihya ederek hem manevi hayatlarını aydınlatmaları hem de Allah'ın rahmetine kavuşmalarına vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin ve Kırşehirli hemşehrilerimin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan beri olmasını diliyor, sağlık, huzur ve bereket dolu günlere ulaşmamızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.