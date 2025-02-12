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        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:53 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:53
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        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmelere göre gece ve yarın gün içerisinde kent genelinde kuvvetli kar yağışının beklenildiği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13 Şubat 2025 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları da dahil eğitime 1 gün ara verilmiştir."

        Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personellerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Vali Murat Sefa Demiryürek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulları tatil ettiklerini belirtti.

        Demiryürek, paylaşımında, "Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir'imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi dersliklerinize bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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