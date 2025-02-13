Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri için sosyal market açıldı

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam eden yükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri ve aileleri için sosyal market açıldı
        ABONE OL

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik tedbiri devam eden yükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı.

        Kırşehir Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü birimi içinde oluşturulan sosyal markette, ihtiyaç sahibi yükümlüler ve aileleri, kendileri için belirlenen saatte temel ihtiyaca yönelik malzemelere ulaşabilecek.

        Açılış programında konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, projenin önemli ve güzel bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu söyledi.

        Sosyal marketin denetimli serbestlik tedbiri devam eden yükümlülere, ailelerine ve özellikle çocuklarına giyim ürünleri başta olmak üzere destek olmayı hedefleyen bir proje olduğunu belirten Demiryürek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, "Ceza infaz kurumlarında cezasını çekip toplum içerisine tekrar dönen vatandaşlarımızın, yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmeye yardımcı olmak amacıyla yapılan projede emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ceza infaz kurumundan çıkan vatandaşlarımızın kendi düzenlerini kurana kadar geçecek sürede temel ihtiyaçlarını gidermesi hususunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte yapılacak yardımlarla, sosyalleşme ve topluma uyum sağlama sürecini daha hızlı geçirmeyi ve yükümlülerimizi suça tekrar bulaşmaktan uzak tutmayı hedefliyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından sosyal marketin açılışı yapıldı. Başsavcı Ener, Vali Demiryürek ve protokol üyelerine, destek sağlanacak ürünler ve çalışma süreci hakkında bilgi verdi.

        Açılışa, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Peker, savcı ve hakimler, ceza infaz kurumlarının müdürleri, daire amirleri ve adliye personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Kırşehir'de eğitime kar engeli
        Kırşehir'de eğitime kar engeli
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Berat Kandili mesajı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Berat Kandili mesajı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de okul güvenliği tedbirleri değerlendirildi
        Kırşehir'de okul güvenliği tedbirleri değerlendirildi
        Kırşehir'de jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        Kırşehir'de jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı