Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın zirvesine tırmandı
Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.
Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin şubat ayı faaliyetlerinde yer alan "Kındam Kule Tepe Zirve" tırmanışı, 6 dağcının katılımıyla Boztepe yolu Maliye Ormanı yakınlarında başladı.
Batı rotasını kullanan dağcılar, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulan karlı zemin ve eğimli araziden ilerleyerek 3,5 saatte zirveye ulaştı.
Zirvede doğanın eşsiz manzarasıyla karşılaşan dağcılar, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.
Dağcılardan Ali Kaymak, bu tür faaliyetlerin doğa sevgisi ile dağcılık kültürünü yaygınlaştırmak ve Kırşehir'in tanıtımını yapmak adına önem taşıdığını belirtti.
Faaliyetlerini zirve noktasında tamamladıklarını aktaran Kaymak, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğine teşekkür etti.
Dağcılar, güney rotasını kullanarak yaklaşık 2,5 saat süren yürüyüşün ardından kente döndü.
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