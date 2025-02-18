Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın zirvesine tırmandı

Dağcılardan Ali Kaymak, bu tür faaliyetlerin doğa sevgisi ile dağcılık kültürünü yaygınlaştırmak ve Kırşehir'in tanıtımını yapmak adına önem taşıdığını belirtti.

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