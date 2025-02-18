Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın zirvesine tırmandı

        Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın zirvesine tırmandı
        ABONE OL

        Kırşehirli dağcılar, Kındam Dağı'nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin şubat ayı faaliyetlerinde yer alan "Kındam Kule Tepe Zirve" tırmanışı, 6 dağcının katılımıyla Boztepe yolu Maliye Ormanı yakınlarında başladı.

        Batı rotasını kullanan dağcılar, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulan karlı zemin ve eğimli araziden ilerleyerek 3,5 saatte zirveye ulaştı.

        Zirvede doğanın eşsiz manzarasıyla karşılaşan dağcılar, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

        Dağcılardan Ali Kaymak, bu tür faaliyetlerin doğa sevgisi ile dağcılık kültürünü yaygınlaştırmak ve Kırşehir'in tanıtımını yapmak adına önem taşıdığını belirtti.

        Faaliyetlerini zirve noktasında tamamladıklarını aktaran Kaymak, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğine teşekkür etti.

        Dağcılar, güney rotasını kullanarak yaklaşık 2,5 saat süren yürüyüşün ardından kente döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de "Anadolu Rock'ın üç çınarı için birlikte söylüyoruz" konseri
        Kırşehir'de "Anadolu Rock'ın üç çınarı için birlikte söylüyoruz" konseri
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        KAEÜ ile Özbekistan'dan iki üniversite arasında protokol imzalandı
        KAEÜ ile Özbekistan'dan iki üniversite arasında protokol imzalandı
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongres...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongres...
        Kazada yaralanan işçi, 39 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        Kazada yaralanan işçi, 39 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Böyle bir Türkiye, demokratik Türkiye g...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Böyle bir Türkiye, demokratik Türkiye g...