Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine yönelik su tasarrufu yarışması başlatıldı

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki ilkokul öğrencilerine yönelik su tasarruf yarışması düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Su tüketimini düşür, bisikleti götür" mottosuyla, su tasarrufu üzerine öğrencilerin gösterecekleri performansa göre, yarışmada çeşitli ödüller verilecek.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki tüm resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yarışmaya katılabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şubat ayı su faturası ile mart ayı su faturası arasındaki tüketim azalması değerlendirilecek. Tüketimi en fazla azaltan ilçe birincilerine akıllı saat, il birincisine bisiklet hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz, şubat ve mart ayına ait su faturaları ile okul müdürlüklerine başvuracaktır. Son başvuru tarihi ise 31.03.2025. Yarışmaya, il genelindeki tüm 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizi bekliyoruz."