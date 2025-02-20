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        KAEÜ'de "Kardiyak Aciller Sempozyumu" gerçekleştirildi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) "Kardiyak Aciller Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:45
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        KAEÜ'de "Kardiyak Aciller Sempozyumu" gerçekleştirildi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) "Kardiyak Aciller Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        KAEÜ Tıp Fakültesi ile Acil Akademik Eğitim Derneği (Acil AED) ortaklığında üniversitenin Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kardiyak Aciller Sempozyumu" düzenlendi.

        Açılışta konuşan Sempozyum Başkanı ve KAEÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hacı Mehmet Çalışkan, sempozyumu kentte ilk kez gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Acil Akademik Eğitim Derneği'nin iş birliğinde Kırşehir'de ilk kez kalp hastalıklarının tedavisine yönelik bir sempozyum ile farklı illerden kardiyologlar ve acil tıp uzmanlarıyla bir araya geldiklerini dile getiren Çalışkan, emeği olan herkese teşekkür ederek, sempozyumun verimli geçmesini temenni etti.

        Çalışkan, Acil AED Başkanı Prof. Dr. A. Sadık Girişgin'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

        Bilim insanları, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı sempozyum, çeşitli oturumlarla devam etti.

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        Galeri
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        Galeri

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