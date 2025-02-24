Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e-sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma başlattı.

        Sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştiren ekipler, adayların üzerinde arama yaptı.

        Aramada, sınavda kulak içi kopya düzeneğiyle usulsüzlük yapan ve yardımcı olan şüpheliler A.K, B.B ve S.Ş. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üst aramasında sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 3 casus kulaklık, düğme şeklinde 2 gizli kamera, kredi kartı görünümlü içine sim kart entegre edilmiş 3 kartlık ve 2 mobil wifi cihazı ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor

        Benzer Haberler

        Minik yazarlar okul okul gezerek engellilere destek olmaya çalışıyor
        Minik yazarlar okul okul gezerek engellilere destek olmaya çalışıyor
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kırşehir'e hibe ve kre...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kırşehir'e hibe ve kre...
        55 milyon liralık 'yatırım danışmanlığı' dolandırıcılığına 12 gözaltı
        55 milyon liralık 'yatırım danışmanlığı' dolandırıcılığına 12 gözaltı
        Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüph...
        Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüph...
        Kırşehir'de tırda 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de tırda 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de 11 bin 112 üreticiye hububat fark ödemeleri yapılacak
        Kırşehir'de 11 bin 112 üreticiye hububat fark ödemeleri yapılacak