Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 şüpheli yakalandı

Aramada, sınavda kulak içi kopya düzeneğiyle usulsüzlük yapan ve yardımcı olan şüpheliler A.K, B.B ve S.Ş. gözaltına alındı.

Sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştiren ekipler, adayların üzerinde arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e-sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma başlattı.

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