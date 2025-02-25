Kırşehir'de süt sığırı yetiştiriciliği kursu açıldı

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, üreticiler için süt sığırı yetiştiriciliği kursu açtı.

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, birliğin konferans salonunda açılan kursta, eğitimlerle üreticilere katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

İlk etapta 50'ye yakın kursiyerle eğitim programının başladığını ifade eden Ozan, 2 hafta sürecek eğitimin ardından kendilerine sertifika verileceğini anlattı.

Kursiyerlere hayvan sağlığı, bakımı ve beslenmesi konularında bilgi vereceklerini kaydeden Ozan, yoğun talep üzerine ikincisini açacakları kursa son başvuru tarihinin ise 28 Şubat olduğunu dile getirdi.

Ozan, devletin verdiği birçok destekten faydalanabilmeleri için üreticilerle fikir alışverişinde bulunduklarını da belirtti.