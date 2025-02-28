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        "Ahiler mutfakta" mottosuyla geleceğin aşçıları yetiştiriliyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de "Ahiler mutfakta" mottosuyla ortaokul öğrencilerine yönelik açılan aşçılık kursunda Ahi mutfağının gelecekteki şefleri yetiştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:35
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        "Ahiler mutfakta" mottosuyla geleceğin aşçıları yetiştiriliyor
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de "Ahiler mutfakta" mottosuyla ortaokul öğrencilerine yönelik açılan aşçılık kursunda Ahi mutfağının gelecekteki şefleri yetiştirilecek.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında hayata geçirilen zanaat atölyeleri, TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.

        Atölyede ortaokul öğrencilerine yönelik temel aşçılık ve hamur işleri kursuna katılan 12 öğrenci, temel aşçılık, mutfak ilkeleri, hamur işleri, servis ve temel iş sağlığı konusunda eğitim alarak kendilerini geliştiriyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, AA muhabirine, zanaat atölyeleriyle öğrencilere yaşam becerileri kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Meslek liselerinin önemini 7. ve 8. sınıf öğrencilerine anlatmayı ve öğrenci kaynağına katkıda bulunmayı amaçladıklarını anlatan Gülşen, "TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz, aşçılık üzerine zanaat atölyemizde eğitim alıyor. 'Ahiler mutfakta' mottosuyla yeni aşçılarımızı, Ahi mutfağının gelecekteki şeflerini, okulumuzun bundan sonraki öğrencilerini görüyoruz, tanıyoruz. Daha da önemlisi mutfağa girebilen, mutfakta kendi karnını doyurabilen bir nesli, bu gençlerle oluşturma çabası içindeyiz." diye konuştu.

        Gülşen, kursta pizza yapmayı öğrenen gençleri kutlayarak kendilerini geliştirmelerini temenni etti.

        - İşlenmiş gıdalar yerine kendi yiyeceklerini yapıyorlar

        Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Aslan Demirel de 12 öğrenciyle aşçılık alanında basit tarzda yemekler, hamur işleri ve kendi işlerini kendileri görecek şekilde ürünler çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kolay hamur işlerinden pizza, pide, kek ve börek yaparak öğrenme sürecinin devam ettiğini anlatan Demirel, şunları kaydetti:

        "Şimdiden doğru bir mutfak bilinci gelişmesi için ateşe, fırına nasıl yaklaşılması gerektiği, alınması gereken tedbirler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini öğretiyoruz. Öğrencilerimize dışarıdan işlenmiş gıdalar yerine kendi yiyeceklerini kendileri yaparak daha sağlıklı beslenmelerini öğretiyoruz. Farklı okullardan gelen öğrencilerimiz, burada yeteneklerini keşfediyor. Bu şekilde öğrencilerimizin kendi mutfaklarını oluşturmalarını da amaçlıyoruz. 'Ahiler mutfakta' mottosuyla geleceğin aşçılarını şimdiden yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

        Kursa katılan Cacabey Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Ekecik de eğitimlerle kendisini geliştirdiğini ifade etti.

        Hamur açmayı öğrendiğini dile getiren Ekecik, "Pizza yapımında sosun nasıl döküleceğini, üzerine neler koyabileceğimizi gördüm. Bundan sonra öğrendiğim bilgilerle evde kendi pizzamı kendim yapacağım." dedi.

        7. sınıf öğrencisi Almina Melek İnce de kursta güzel vakit geçirdiğini ve yeni şeyler öğrendiğini söyledi.

        Farklı hamur işlerini görerek kendilerini geliştirdiklerini anlatan İnce, "Pizza hamurunun yapımında önce havasının alınıp sonra merdane ile açacağımızı, merdaneyi sabit tutmayıp elimizde kayacağını, hamurun nasıl yuvarlak açılacağını öğrendim." ifadesini kullandı.

        Öğrencilerden Mine Bacaksız da artık dışarıdan pizza söylemeyeceğini, evde severek yapacağını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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