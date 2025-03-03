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        Kırşehir'de denetimlerde ihlal tespit edilen işletmelere ceza

        Kırşehir'de ekiplerce geçen ay yapılan denetimlerde, ihlal tespit edilen iş yerlerine çeşitli cezalar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:13
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        Kırşehir'de denetimlerde ihlal tespit edilen işletmelere ceza
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        Kırşehir'de ekiplerce geçen ay yapılan denetimlerde, ihlal tespit edilen iş yerlerine çeşitli cezalar verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şubatta kentteki 180 market, 44 kafe-restoran ve diğer 56 işletmede denetim yaptı.

        Denetimlerinde gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, işletmelerin fiziki koşulları ve hijyen standartları kontrol edildi.

        Ekipler, marketlerde 30, kafe-restoranlarda 2 ve diğer işletmelerde 3 ihlal tespit etti.

        Marketlere toplam 94 bin 980 lira, kafe-restoranlara 6 bin 332 lira, diğer işletmelere ise 9 bin 498 lira ceza uygulandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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