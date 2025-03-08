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        Kırşehir Valisi Demiryürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:09
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        Kırşehir Valisi Demiryürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Demiryürek, mesajında, sevgisi, fedakarlığı, çalışkanlığı ve duyarlı yaklaşımıyla hayata anlam ve güzellik katan kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplum yapısının temel taşı olduğunu belirtti.

        Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Kadın mutluysa, kendini değerli hissediyorsa, çalışabiliyor, emeğinin karşılığını alabiliyorsa o ülke de mutludur. Şairin deyimiyle 'Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi.' Bizler de millet olarak şairin bu güzel penceresinden bakmaya devam ediyoruz. Bugün Cumhuriyetimiz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yoluna kararlılıkla devam ederken hayatın her alanında var olan kadınlarımızın başarılarıyla mutlu oluyor, gurur duyuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde devlet olarak güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum anlayışıyla kadınlarımızın her daim yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz."

        Başta sabrı ve metaneti ile onurlandıkları şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Demiryürek, tüm kadınlara sevdikleriyle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diledi.

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