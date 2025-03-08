KESOB Başkanı Öztürk'ten kredi limitinin yükseltilmesine destek

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf ve sanatkar kredi limitinin 1 milyon liraya yükseltilmesi nedeniyle teşekkür etti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Ahlaki değerlerle ticaret yapan esnafların "helalinden kazanmak" öğretisini bırakmadıklarını kaydeden Öztürk, Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri olan esnaf ve sanatkarların hep devletinin yanında, milletinin arkasında durduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ile kredi limitlerinin yükseltildiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limiti 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limiti de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıldı. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçlar da kredi içine dahil edildi. TESKOMB kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlar için sunduğu finansman maliyeti yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüldü. Hayırlı olsun. Milletin birlik ve kardeşliğinin teminatı, ülkenin taşıyıcı kolonu olan, ticari hayatımızın lokomotifi, öncüsü, en önemli unsuru olan esnaflarımız adına bu destekler için şükranlarımızı sunuyoruz."