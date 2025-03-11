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        Kırşehir'de öğrenciler için deprem tatbikatı yapıldı

        Kırşehir'de yapılan tatbikat ile öğrencilere deprem eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:30
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        Kırşehir'de öğrenciler için deprem tatbikatı yapıldı
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        Kırşehir'de yapılan tatbikat ile öğrencilere deprem eğitimi verildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilgili kurumların katılımı ile Kırşehir Lisesi ve Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Öğrencilerin deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmaları ve nasıl davranmaları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan tatbikatta, öğrencilerin çök-kapan-tutun yöntemiyle güvenli bölgeye tahliye edilmesi ve o alanda toplanması sağlandı.

        Okullarda belli aralıklarla gerçekleştirilen tatbikatlar ile deprem anında yaşanabilecek panik ortamının en aza indirilmesi ve doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesi hedefleniyor.

        Çizgi film ve küçük hikayelerle desteklenen eğitimlerde, öğrencilere okulda ve evde büyükleriyle gerçekleştirebilecekleri hazırlıklar da anlatıldı.

        Öte yandan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Afet Yönetimi Koordinatörlüğünde, üniversite öğrencilerine yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

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        Galeri

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