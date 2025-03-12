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        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:33
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        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi, şiirler okundu.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, programda yaptığı konuşmada, her satırında derin anlamlar ifade eden İstiklal Marşı'nın, ecdadın geçmişte bu topraklar için nasıl mücadele verdiğini, en kötü ve ümitsiz görünen şartlarda dahi hiçbir şeyden korkmadan yurdu ve milli kimliği muhafaza etmek için nasıl çalıştığını vurgulayan eşsiz bir eser olduğunu söyledi.

        Türk milletinin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın bugün de birlik ve beraberliğin korunması ve milli bilincin canlı tutulmasında birleştirici bir güç olmaya devam ettiğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "İstiklal Marşımız her söylendiğinde milli duyguları harekete geçirecek, milletimiz vatanına ve bayrağına olan sevgisinden ve bağımsızlığa olan tutkusundan asla vazgeçmeyecektir. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyen yüce gönüllü, yüksek karakterli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum."

        Programda, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de konuşma yaptı.

        Lise öğrencilerinin tiyatro oyunu sergilediği programın sonunda "İstiklal Marşı-Mehmet Akif Ersoy" temalı fotoğraf sergisi gezildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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