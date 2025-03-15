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        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı iftar programı düzenledi

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen programında adliye personeli birlikte iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:23
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        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı iftar programı düzenledi
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        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen programında adliye personeli birlikte iftar yaptı.

        Adliyede düzenlenen ve 300 çalışanın katıldığı programda konuşan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

        Ramazanın bereketi ve muhabbeti ile kardeşlik hukukunun perçinlendiğini belirten Ener, adliye olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya önem verdiklerini belirtti.

        Böylesi geniş bir katılımdan duyduğu mutluluğu dile getiren Ener, programa katılan herkese teşekkür etti.

        Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Peker, Kırşehir Baro Başkanı İsa Dağıstan, kentte görev yapan hakim, savcı ve adliye personeli ile aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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