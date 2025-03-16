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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Adasokağı, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 39-30 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:06
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Adasokağı, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 39-30 mağlup etti.

        Kırşehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, konuk ekip Adasokağı 22-13 önde bitirdi.

        Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Adasokağı, Kırşehir Belediyespor karşısında salondan 39-30 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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