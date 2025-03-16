Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Adasokağı, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 39-30 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Adasokağı, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 39-30 mağlup etti.
Kırşehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, konuk ekip Adasokağı 22-13 önde bitirdi.
Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Adasokağı, Kırşehir Belediyespor karşısında salondan 39-30 galip ayrıldı.
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