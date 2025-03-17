Kırşehir'de ecdat yadigarı vakıf eserleri restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırıldı

SERKAN GÜNER - Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kırşehir'deki ecdat yadigarı eserleri restore ederek kentin turizmine katkıda bulunuyor.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Kırşehir'de, camiden türbeye, medreseden imarete ve köprülere kadar 25 vakıf eseri bulunuyor.

Bu eserlerin 24'ünün farklı tarih ve zamanlarda bakım, onarım ve restorasyonları gerçekleştirildi.

Diğer eser Karakurt Kaplıcası'nın ise projesi tamamlandı, restorasyonu için yatırım programına alınması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kırşehir'de son 5 yılda, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Cacabey Medresesi (Konya, Sivas, Erzurum ve Kayseri'deki bazı medreselerle "Anadolu Selçuklu Medreseleri" olarak UNESCO listesinde yer alıyor) başta olmak üzere vakıf eserlerinin bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları için yaklaşık 68 milyon lira harcandı.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, AA muhabirine, Kırşehir'de bulunan 25 eser hakkında bilgi verdi.

Seçilir, bu eserlerden 4'ünün Selçuklu dönemine ait Kesikköprü Kervansarayı, Melikgazi Türbesi, Alaaddin Camisi ve Cacabey Medresesi olduğunu söyledi.

Cacabey Medresesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olduğunu vurgulayan Seçilir, "Medresemizi 2019 yılında restorasyona almış, 2023'te ise tamamlamıştık şu an hem ziyarete hem de ibadete açık durumdadır. Kırşehir'deki en gözde eserlerden birisidir. Ahi Evran Zaviyesi de içinde camisi ve türbesi bir arada bulunan diğer bir yapıdır. Burası da geçici UNESCO listesindeki bir eserimizdir. Diğer taraftan önemli eserlerimize Aşıkpaşa Türbesi ile Lale Camisi de eklenebilir." diye konuştu.

Seçilir, medeniyetin en önemli parçası olan vakıf eserlerine onarım ve restorasyon çalışmaları ile sahip çıkmaya çalıştıklarını kaydetti.

- "Aşıkpaşa Türbemizi restorasyonla elden geçirmeyi hedefliyoruz"

Kentte tekrar elden geçirilebilecek, yeniden projelendirilmesini düşündükleri ve çalışma başlatacakları bazı eserler olduğunu dile getiren Seçilir, şunları kaydetti: