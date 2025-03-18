Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bazı programlara katılmak için kente gelen Şimşek, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Parti binası önünde AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve partililer tarafından karşılanan Şimşek, bir süre partililerle görüştü.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Bakan Şimşek, Vali Murat Sefa Demiryürek'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Şimşek, daha sonra Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'nda basın kapalı gerçekleştirilen "Sektör Buluşması Programı"nda kentteki iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Şimşek'e, ziyaret ve programlarında Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur da eşlik etti.