Anahtar Parti Kırşehir İl Kongresi yapıldı

Kongreye, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, partililer, bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Partisinin yaptığı mücadele ve yaktığı meşale etrafında Türkiye'nin her tarafından vatandaşların toplandığını savunan Çetin, birlik, beraberlik ve dirlik içerisinde sıkıntıları günleri aşacaklarını kaydetti.

Kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Genel Başkan Yavuz Ağırlalioğlu'nun, kötü gidişatı değiştirmek ve olumsuzluklara itiraz etmek için partiyi kurduğunu söyledi.

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