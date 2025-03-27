Anahtar Parti Kırşehir İl Kongresi yapıldı
Kırşehir'de Anahtar Parti'nin il kongresi gerçekleştirildi.
Kırşehir'de Anahtar Parti'nin il kongresi gerçekleştirildi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Genel Başkan Yavuz Ağırlalioğlu'nun, kötü gidişatı değiştirmek ve olumsuzluklara itiraz etmek için partiyi kurduğunu söyledi.
Partisinin yaptığı mücadele ve yaktığı meşale etrafında Türkiye'nin her tarafından vatandaşların toplandığını savunan Çetin, birlik, beraberlik ve dirlik içerisinde sıkıntıları günleri aşacaklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut İl Başkanı Cemal Kaya, güven tazeledi.
Kongreye, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, partililer, bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri katıldı.
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