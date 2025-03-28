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        KAEÜ'de akademisyen ve öğrenciler iftar programlarında bir araya geldi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programlarında akademisyen ve öğrenciler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:50
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        KAEÜ'de akademisyen ve öğrenciler iftar programlarında bir araya geldi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programlarında akademisyen ve öğrenciler bir araya geldi.

        KAEÜ yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar programlarına dekanlar, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler ilgi gösterdi.

        İftar organizasyonlarına 800'ye yakın akademik personelin yanı sıra 7 bin 500'den fazla öğrenci katıldı.

        Programlarda katılımcılara ramazan şerbeti ikram edildi, tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine, akademisyenler ve öğrencilere iftarda buluşmaktan mutlu olduklarını dil getirdi.

        Bu ve benzer etkinliklerle Ahiliğin paylaşma ve kardeşlik duygusunu daha fazla yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Karahocagil, birlik ve beraberliklerinin devam etmesini temenni etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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