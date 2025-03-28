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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su konusunun sadece ülkemiz için değil, dünyadaki bütün ülkeler için artık başlı başına bir problem olduğunu, suyun iyi yönetilmesi konusunun hayati bir önem taşıdığını belirtiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:26
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su konusunun sadece ülkemiz için değil, dünyadaki bütün ülkeler için artık başlı başına bir problem olduğunu, suyun iyi yönetilmesi konusunun hayati bir önem taşıdığını belirtiyoruz." dedi.

        Bazı programlara katılmak üzere Kırşehir'e gelen Yumaklı, çiçeklerle karşılandığı Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, tarım için önemli bir kentte olduklarını söyledi.

        Yumaklı, sektör temsilcileri ve paydaşlarla bütün konuları konuşmak ve görüşmek üzere kente geldiklerini ifade etti.

        Suyun yönetilmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Rahmetli Neşet Ertaş'ın söylediği gibi 'Biz zahmetini, derdini çekmediğimiz türküyü söylemiyoruz.' Bizim derdimiz de tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşemek ve olması gerektiği gibi, vatandaşımızın, milletimizin hak ettiği gibi çok olumlu, çok pozitif şeylere hızlıca ulaşmak. Su konusunun sadece ülkemiz için değil, dünyadaki bütün ülkeler için artık başlı başına bir problem olduğunu, suyun iyi yönetilmesi konusunun hayati bir önem taşıdığını belirtiyoruz. Burada da bunu belirtmek istiyorum. Bu sözden hareketle 2024 yılında suyu merkeze alarak üretim planlamasını hayata geçirmiş olduk. 2025 yılı bizim üretim yılı, üretim planlamasının hasadının olacağı ilk yıl. Özellikle üreticilerimizin üretim planlamasını çok yoğun bir şekilde sahiplenmesi ve birlikte hareket etmemiz, omuz omuza hareket etmemiz bizlere güç verdi. Buradan bütün üreticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tabii sadece bu değildi. Özellikle destekleme sistemimizi değiştirdik. Artık önümüzdeki üç yıl hangi destekleri, hangi ürünleri alacağını üreticilerimiz bilir hale geldi. Biraz önce söylediğim gibi, özellikle suyu merkeze alan üretim planlaması stratejik ürünleri de öncelemiş durumda. Hem bu stratejik ürünlerin üretim planlamasına uygun olarak ekilmesi hem de su kısıtı olan yerlerde bunlara dikkat edilmesi durumunda idari destekler olacağını da tekrar etmiş olalım."

        Kırşehir'e son 22 yılda 27 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını belirten Yumaklı, kente 2025 yılında 84 milyon liralık kırsal kalkınma desteği bütçesi ayırdıklarını bildirdi.

        Bakan Yumaklı, genç ve kadın girişimcilerin desteklerden faydalanarak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada kendileriyle beraber hareket edeceklerini vurguladı.

        Devlet Su İşlerinin kente yapacağı yatırımlar hakkında bilgi veren Yumaklı, "En başta söyledim, su konusu çok önemli. İklim değişikliği bizim önümüzde gidiyor. Bizim bunu yakalamamız gerekiyor. Sadece ülkemiz için geçerli değil, bütün dünyada bunun çözümleri aranmaya çalışılıyor. Bizler de bunu DSİ yatırımları olarak Kırşehir'e kazandırmış olacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından bir süre Vali Murat Sefa Demiryürek'le görüşen Yumaklı, ardından kentteki sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Yumaklı, Ahi Evran Camisi, Ahilik Müzesi ile esnaf ziyaretinde de bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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