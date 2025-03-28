Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su konusunun sadece ülkemiz için değil, dünyadaki bütün ülkeler için artık başlı başına bir problem olduğunu, suyun iyi yönetilmesi konusunun hayati bir önem taşıdığını belirtiyoruz." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Kırşehir'e gelen Yumaklı, çiçeklerle karşılandığı Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, tarım için önemli bir kentte olduklarını söyledi.

Yumaklı, sektör temsilcileri ve paydaşlarla bütün konuları konuşmak ve görüşmek üzere kente geldiklerini ifade etti.

Suyun yönetilmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rahmetli Neşet Ertaş'ın söylediği gibi 'Biz zahmetini, derdini çekmediğimiz türküyü söylemiyoruz.' Bizim derdimiz de tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşemek ve olması gerektiği gibi, vatandaşımızın, milletimizin hak ettiği gibi çok olumlu, çok pozitif şeylere hızlıca ulaşmak. Su konusunun sadece ülkemiz için değil, dünyadaki bütün ülkeler için artık başlı başına bir problem olduğunu, suyun iyi yönetilmesi konusunun hayati bir önem taşıdığını belirtiyoruz. Burada da bunu belirtmek istiyorum. Bu sözden hareketle 2024 yılında suyu merkeze alarak üretim planlamasını hayata geçirmiş olduk. 2025 yılı bizim üretim yılı, üretim planlamasının hasadının olacağı ilk yıl. Özellikle üreticilerimizin üretim planlamasını çok yoğun bir şekilde sahiplenmesi ve birlikte hareket etmemiz, omuz omuza hareket etmemiz bizlere güç verdi. Buradan bütün üreticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tabii sadece bu değildi. Özellikle destekleme sistemimizi değiştirdik. Artık önümüzdeki üç yıl hangi destekleri, hangi ürünleri alacağını üreticilerimiz bilir hale geldi. Biraz önce söylediğim gibi, özellikle suyu merkeze alan üretim planlaması stratejik ürünleri de öncelemiş durumda. Hem bu stratejik ürünlerin üretim planlamasına uygun olarak ekilmesi hem de su kısıtı olan yerlerde bunlara dikkat edilmesi durumunda idari destekler olacağını da tekrar etmiş olalım."