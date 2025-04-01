Kırşehir'de vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

Kırşehir'de merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde bir vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.

Değirmenkaşı köyünde arazide bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen şahine ilk müdahalesi yapıldı.

Kızıl şahinin, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, duyarlılığı için vatandaşa teşekkür etti.