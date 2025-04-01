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        Kırşehir'de vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

        Kırşehir'de merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde bir vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:15
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        Kırşehir'de vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı
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        Kırşehir'de merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde bir vatandaşın yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Değirmenkaşı köyünde arazide bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen şahine ilk müdahalesi yapıldı.

        Kızıl şahinin, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, duyarlılığı için vatandaşa teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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