Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çetinkaya, kentteki projelerin devam ettiğini belirtti.

Çetinkaya, 2025 yılında 83 projenin uygulanmak üzere programda yer aldığını, bu projelerden 16'sının ulaştırma haberleşme, 16'sının tarım, 15'inin diğer kamu hizmetleri, 12'sinin enerji, 12'sinin sağlık, 10'unun eğitim ve 2'sinin turizm sektöründe olduğunu söyledi.

83 projenin tutarının 20 milyar 39 milyon lira olduğunu hatırlatan Çetinkaya, bunlardan 2'sinin tamamlandığını, 45'inin devam ettiğini, 36'sının ise ihale aşamasında olduğunu bildirdi.

Kurumların sunumlarını gerçekleştirmesi ile devam eden toplantıda, il genelinde devam eden kamu yatırımlarının güncel durumları ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluşlar projelerle ilgili bilgi verdi.