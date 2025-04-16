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        Kamanlı ceviz üreticilerine gelecek yıllarda "bitkisel ürün sigortası yaptırın" çağrısı

        SERKAN GÜNER - Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, soğuk hava ve zirai dondan tescilli "Kaman cevizi" bahçelerinin zarar gördüğünü belirterek, bu tür risklere karşı gelecek yıllarda üreticilere bitkisel ürün sigortası yaptırmalarını önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:04
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        Kamanlı ceviz üreticilerine gelecek yıllarda "bitkisel ürün sigortası yaptırın" çağrısı
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, soğuk hava ve zirai dondan tescilli "Kaman cevizi" bahçelerinin zarar gördüğünü belirterek, bu tür risklere karşı gelecek yıllarda üreticilere bitkisel ürün sigortası yaptırmalarını önerdi.

        Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, AA muhabirine, Kaman'ın Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

        İlçede yetiştirilen ve üretim süreci zor olan coğrafi işaret tescilli cevizin son günlerdeki zirai dondan büyük oranda etkilendiğini belirten Toprak, "Bu sene cevizde ürün beklemiyoruz. Kırşehir'in profesyonel anlamda üzüm yetiştiriciliği yapılan bazı köylerinde de ürün kayıpları meydana gelmiştir. Çiftçilerimize, üreticilerimize geçmiş olsun." dedi.

        Son 25-30 yılın en soğuk nisan ayını yaşadıklarına dikkati çeken Toprak, "Kırşehir'de eksi 10'ları, 14'leri gördük. Bu derecedeki soğuk, bütün meyve ağaçlarımıza zarar verdi. Zararın telafisi en az 2 yılı bulacaktır. Yapraktaki gözeler zarar gördü, bu nedenle gelecek yıl da rekolte kayıpları yaşanacaktır. Üreticiler mağduriyet içerisinde. Devletimizin üreticilerimizi destekleyeceğine inanıyoruz. Üreticilerimizi sık sık 'bitkisel ürün sigortası yaptırın' diye uyarıyoruz, uyarmıştık ve defalarca söyledik." diye konuştu.

        Toprak, zirai don ve benzeri risklere karşı gelecek yıllarda üreticilere bitkisel ürün sigortası yaptırmalarını önerdi.

        - "Önlemleri almaya çalıştık ama maalesef başarılı olamadık"

        Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen ise 30 yıldır ceviz ve fidan üretimiyle uğraştığını, ilçedeki yaklaşık 50 bin dönüme yakın ceviz bahçesinin dondan etkilendiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin her yerinde Kaman cevizinin bilindiğini ve devletin yanlarında olduğunu ifade eden Göçmen, şöyle konuştu:

        "Ceviz ağacının meyve gözlerini kestiğiniz zaman o gözlerin içi simsiyah olmuş. Bu, ağaç da meyve yok demektir. Daldaki çiçekler dondu, tüm meyve gözleri gitti. Bu sene ağaçtan ürün alamayacağız, seneye de ağacın ne olacağı belli değil. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim, şaşkınlık içindeyim. Allah tüm çiftçilerimize sabır versin. Biraz geç uyansın diye ağaçları suladık ama o da engel olamadı. Dumanlama yaptık, çare olmadı. Önlemleri almaya çalıştık ama maalesef başarılı olamadık."

        İlçedeki ceviz üreticilerinden Feridun Keten de mart ayının sıcak geçmesinden dolayı ağaçların erken uyandığını, son soğukla da ağaçları tamamen don vurduğunu söyledi.

        Özellikle alçak kesimlerde hiç ceviz kalmadığını belirten Keten, "İlk defa böyle bir soğuk gördük. Her yeri yaktı kavurdu bu soğuk. Yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

        Üreticilerden Sinan Aydın ise "Türkiye'yi etkileyen don olayında cevizin anavatanında bu yıl ceviz alma şansımız kalmadı. Kendi yiyeceğimiz cevizi alırsak ne mutlu bize ama onu da alamayacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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