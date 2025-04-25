17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi Kırşehir'de başladı

Kırşehir'de, 5 ülkeden 125 üniversitenin bildiri sunacağı 17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta, stratejik sektörlerden tarım ve hayvancılığın insanlık tarihi boyunca önemini sürdürdüğünü belirtti.

İklim değişikliğinin tarım ve hayvancılıkta ciddi sıkıntılar doğurduğuna dikkati çeken Karahocagil, bu sorunlara karşı bilimsel çalışmalar, akademik çözümler ve yeni teknolojik gelişmelerin takibiyle ziraat fakültelerinin önemli görev üstlendiğini dile getirdi.

KAEÜ Ziraat Fakültesinin de bölgesel kalkınma odaklı misyonuyla olağanüstü hallere karşı yeni yollar sunduğunu vurgulayan Karahocagil, "Bu uluslararası kongrede de kırsal ve bölgesel kalkınma için yapılacaklar, iklim değişikliği ile tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılara hangi yöntemlerle çare bulunabileceği tartışılacak. Kongreye katılan akademisyenleri, sorunlara karşı ortak çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.