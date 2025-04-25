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        17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi Kırşehir'de başladı

        Kırşehir'de, 5 ülkeden 125 üniversitenin bildiri sunacağı 17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:48
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        17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi Kırşehir'de başladı
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        Kırşehir'de, 5 ülkeden 125 üniversitenin bildiri sunacağı 17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi başladı.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta, stratejik sektörlerden tarım ve hayvancılığın insanlık tarihi boyunca önemini sürdürdüğünü belirtti.

        İklim değişikliğinin tarım ve hayvancılıkta ciddi sıkıntılar doğurduğuna dikkati çeken Karahocagil, bu sorunlara karşı bilimsel çalışmalar, akademik çözümler ve yeni teknolojik gelişmelerin takibiyle ziraat fakültelerinin önemli görev üstlendiğini dile getirdi.

        KAEÜ Ziraat Fakültesinin de bölgesel kalkınma odaklı misyonuyla olağanüstü hallere karşı yeni yollar sunduğunu vurgulayan Karahocagil, "Bu uluslararası kongrede de kırsal ve bölgesel kalkınma için yapılacaklar, iklim değişikliği ile tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılara hangi yöntemlerle çare bulunabileceği tartışılacak. Kongreye katılan akademisyenleri, sorunlara karşı ortak çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da insanlığın beslenmesinden giyimine ve barınmasına kadar tarımın büyük paya sahip olduğunu söyledi.

        Savaşlar, su sıkıntısı, iklim değişikliği, küresel ısınma ve şehirleşmeyle tarım arazilerinin azaldığını, bu nedenle birim alandan daha fazla üretim sağlanması gerektiğini belirten Çınar, "Kongremizi 5 üniversiteyle düzenliyoruz. 2'si Pakistan, 1'i Kazakistan, 1'i Özbekistan'dan üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. 5 ülkeden 125 üniversitenin 411 bildirisini 3 günde konuşacağız." dedi.

        Kongrede Prof. Dr. Sabri Gökmen, "Bilim ve Ahlak İlişkisi" konulu açılış sunumunu gerçekleştirdi.

        Oturumlarla devam eden kongre, 3 gün sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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