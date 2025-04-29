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        Kırşehir'de Kadın Emek Pazarı açıldı

        Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerini satışa sunabileceği "Kadın Emek Pazarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:24
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        Kırşehir'de Kadın Emek Pazarı açıldı
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        Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerini satışa sunabileceği "Kadın Emek Pazarı" açıldı.

        Cacabey Meydanı'nda kurulan pazarda, kadınların ürettiği el emeği giysiler, süs eşyaları, takı ve tasarım ürünleri yer alıyor.

        Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kadınların el işi ürünlerini pazarlayıp satışıyla ailelerine katkı yaptığını söyledi.

        Pazarla kadınlara ekonomik alanda var olduklarını hissettirdiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Kadınlar aile içinde, kamusal yaşamda ve iş hayatında daha eşitlikçi bir ilişki talep etmektedir. Kadınlar daha güçlü, daha bilinçli ve daha sorumlu olduğu zaman toplum da daha güçlü olacaktır. Sosyal ekonomik kalkınmanın tartışmasız ön koşulunun kadın emeğinden geçtiğinin bilinciyle Kadın Emek Pazarı'nın tüm emekçi kadınlara ve Kırşehir halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Ekicioğlu ve beraberindekiler, stantları gezerek el emeği ürünler hakkında bilgi aldı.

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