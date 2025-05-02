Kırşehir'de "Depremle Birlikte Yaşam" konferansı düzenlendi

Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) işbirliğinde “Depremle Birlikte Yaşam” konulu konferans gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, yaşanılan coğrafyanın en sarsıcı ama en öğretici gerçeklerinden birisinin depremle yüzleşerek çözümün bir parçası olunması gerektiğini söyledi.

Depremdeki esas meselenin, bu gerçekle nasıl yaşanacağı, nasıl hazırlanılacağı ve nasıl birlikte hareket edileceği olduğunu belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

"Hepimizin hafızasında derin izler bırakan 6 Şubat 2023 depremleri birçok şehrimizde tarifsiz acılara neden olmuştur. O depremlerde sadece binalar değil, hayatlar yıkılmış, aileler, anılar ve hayaller enkaz altında kalmıştır. Biz o gün bir kez daha gördük ki önlem almadan geçen her gün, felaketin etkisini katbekat artırmaktadır. Bu nedenle depremin bu ülkenin gerçeği olduğunu hiçbir zaman unutmadan, hazırlıklarımızı her daim yaparak depremin hemen olabileceği gerçeğinden hareketle hazırlıklarla yüzleşmeliyiz. İşte tam bu noktada, GEA Arama Kurtarma ekibi gibi gönüllülük temelli, donanımlı ve fedakar kuruluşların önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır."