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        Kırşehir'de "Depremle Birlikte Yaşam" konferansı düzenlendi

        Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) işbirliğinde "Depremle Birlikte Yaşam" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:59
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        Kırşehir'de "Depremle Birlikte Yaşam" konferansı düzenlendi
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        Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) işbirliğinde “Depremle Birlikte Yaşam” konulu konferans gerçekleştirildi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, yaşanılan coğrafyanın en sarsıcı ama en öğretici gerçeklerinden birisinin depremle yüzleşerek çözümün bir parçası olunması gerektiğini söyledi.

        Depremdeki esas meselenin, bu gerçekle nasıl yaşanacağı, nasıl hazırlanılacağı ve nasıl birlikte hareket edileceği olduğunu belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Hepimizin hafızasında derin izler bırakan 6 Şubat 2023 depremleri birçok şehrimizde tarifsiz acılara neden olmuştur. O depremlerde sadece binalar değil, hayatlar yıkılmış, aileler, anılar ve hayaller enkaz altında kalmıştır. Biz o gün bir kez daha gördük ki önlem almadan geçen her gün, felaketin etkisini katbekat artırmaktadır. Bu nedenle depremin bu ülkenin gerçeği olduğunu hiçbir zaman unutmadan, hazırlıklarımızı her daim yaparak depremin hemen olabileceği gerçeğinden hareketle hazırlıklarla yüzleşmeliyiz. İşte tam bu noktada, GEA Arama Kurtarma ekibi gibi gönüllülük temelli, donanımlı ve fedakar kuruluşların önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır."

        İl AFAD Müdürü Uğur Olgun da depreme karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini, afet öncesinde bilinç, afet anında soğukkanlılık, afet sonrasında ise dayanışmanın gerektiğini söyledi.

        Konferansa konuşmacı olarak katılan GEA Arama Kurtarma Ekoloji İnsani Yardım Koordinatörü Umut Dinçşahin ise 1994 yılında kurulduklarını, 1000’in üzerinde üye ve 5 bine yakın gönüllüyle çalıştıklarını söyledi.

        Yurt dışında da birçok faaliyete katıldıklarını ve felaketlerle mücadele ettiklerini anlatan Dinçşahin, GEA'nın ulusal ve uluslararası düzeyde afet anlarındaki müdahale süreçleri, gönüllülük esaslı yapısı ve afet bilinci konusundaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Konferansa, resmi ve özel afetle mücadele kuruluşlarının yanı sıra, çok sayıda gönüllü kuruluş temsilcileri ve üyeleri ile öğrenciler ilgi gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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