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        Kırşehir'de motosikletle çevreyi rahatsız eden 3 kişiye 83 bin 989 lira ceza yazıldı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde motosikletle çevreyi rahatsız ettikleri belirlenen 3 sürücüye 83 bin 989 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:15
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        Kırşehir'de motosikletle çevreyi rahatsız eden 3 kişiye 83 bin 989 lira ceza yazıldı
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde motosikletle çevreyi rahatsız ettikleri belirlenen 3 sürücüye 83 bin 989 lira ceza uygulandı.

        Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe çıkışı, köy bağlantı yolları ve köy içlerinde kasksız, plakasız ve abartı egzoz takılı motorlarla gürültü kirliliği yaparak çevreyi rahatsız eden sürücülere dair ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Kurancılı köyü yakınlarında durdurdukları 3 motosiklette inceleme yaptı.

        Sürücü belgesiz motor kullanan Y. B, H.A.T. H.T'ye toplam 83 bin 989 ceza yazıldı.

        Motosikletler eksiklikleri giderilene kadar yediemin otoparkına çekilirken, bir motosikletin şase numarasının kazındığı tespit edildi ve sürücüsüne belgede sahtecilik suçundan işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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