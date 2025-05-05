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        Kırşehir'de "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:58
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        Kırşehir'de "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı düzenlendi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı gerçekleştirildi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, adaletin, birey haklarının korunması, hukuk önünde eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi ve toplumsal barışın tesis edilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

        ​Bireylerin kendilerini güvende hissettiği, haklarını özgürce arayabildiği, adil ve tarafsız bir yargı sistemine sahip toplumların, geleceğe daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyeceğini vurgulayan Demiryürek, "Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılama süreçleri, demokratik bir devletin temel taşlarıdır." dedi.

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de Ahilik temelinde usta çırak ilişkisini önemsediklerini, meslek büyüklerini misafir ederek, tecrübe ve birikimlerini öğrencilere aktarmalarını istediklerini söyledi.

        "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi üyesi Selahaddin Menteş ise kurumun faaliyetleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.

        Anayasa Mahkemesinin birçok konuyu görüştüğünü, daha çok hak temelli bir yaklaşımı benimsediğini anlatan Menteş, "63. kuruluş yıl dönümünü geçen hafta kutladık. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı uluslararası bir program oldu. Çok sayıda ülkeden katılanlar vardı. Tecrübe paylaşımı açısından bu kuruluş yıl dönümlerinin çok ciddi katkısı var." diye konuştu.

        Ardından merkezin müdürü Doç. Dr. Emine Şener ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Menteş, gençlerin kendi meslekleriyle ilgilendiklerini, en azından kariyer planlaması anlamında daha yakından takip ettiklerini gördüğünü söyledi.

        Gençlere hayata kendilerini yetiştirecek seviyede bilgi sahibi olmalarını öneren Menteş, "Bizim vatandaşa davranış şeklimiz, aslında devletin görünen yüzünü belirleyecek. Dolayısıyla nasıl bir devlet görmek istiyorsak, merhametli, iyi adil bir devlet görmek istiyorsak öyle davranalım." dedi.

        Programın sonunda KAEÜ Rektörü Karahocagil, Menteş'e günün anısına hediye takdim etti.

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