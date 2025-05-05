Kırşehir'de "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, adaletin, birey haklarının korunması, hukuk önünde eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi ve toplumsal barışın tesis edilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

​Bireylerin kendilerini güvende hissettiği, haklarını özgürce arayabildiği, adil ve tarafsız bir yargı sistemine sahip toplumların, geleceğe daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyeceğini vurgulayan Demiryürek, "Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılama süreçleri, demokratik bir devletin temel taşlarıdır." dedi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de Ahilik temelinde usta çırak ilişkisini önemsediklerini, meslek büyüklerini misafir ederek, tecrübe ve birikimlerini öğrencilere aktarmalarını istediklerini söyledi.

"Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi üyesi Selahaddin Menteş ise kurumun faaliyetleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.