Kırşehir'de dağcılar 1528 metre yüksekliğindeki Aliöllez Dağı zirvesine tırmanış yaptı

Meryem Cengiz ise eşsiz bir manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

Tırmanışa katılanlardan Mehmet Kocamış, birçok tarihi ve kültürel değeri de görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen faaliyete dağcılar ve afet gönüllülerinden oluşan 18 kişi katıldı.

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