Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki köylerde vatandaşları ziyaret etti.

        Ekipler, özellikle yaşlı vatandaşlarla görüşerek, kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişilere yönelik bilgilendirmede bulundu, dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Alınacak önlemler ve dikkat edilecek konuları da anlatan ekipler, hırsızlık ve trafik kazası olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

        Vatandaşlar ise jandarmanın bu duyarlı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Kırşehir Futbol SK Başkanı Torun'dan takıma maddi destek çağrısı
        Kırşehir Futbol SK Başkanı Torun'dan takıma maddi destek çağrısı
        Otomobiliyle 2 kız kardeşe çarpıp ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı (...
        Otomobiliyle 2 kız kardeşe çarpıp ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı (...
        Sakarya'da trafik kazasında ölen kız kardeşlerin cenazesi Kırşehir'de topra...
        Sakarya'da trafik kazasında ölen kız kardeşlerin cenazesi Kırşehir'de topra...
        Kırşehir'de dağcılar 1528 metre yüksekliğindeki Aliöllez Dağı zirvesine tır...
        Kırşehir'de dağcılar 1528 metre yüksekliğindeki Aliöllez Dağı zirvesine tır...
        Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kırşehir'de "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri...
        Kırşehir'de "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri...