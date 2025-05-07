Kırşehir'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Vatandaşlar ise jandarmanın bu duyarlı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alınacak önlemler ve dikkat edilecek konuları da anlatan ekipler, hırsızlık ve trafik kazası olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Ekipler, özellikle yaşlı vatandaşlarla görüşerek, kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişilere yönelik bilgilendirmede bulundu, dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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