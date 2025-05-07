Kırşehir'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki köylerde vatandaşları ziyaret etti.
Ekipler, özellikle yaşlı vatandaşlarla görüşerek, kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişilere yönelik bilgilendirmede bulundu, dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Alınacak önlemler ve dikkat edilecek konuları da anlatan ekipler, hırsızlık ve trafik kazası olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Vatandaşlar ise jandarmanın bu duyarlı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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