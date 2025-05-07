Kırşehir'de kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.
Akpınar Belediyesinin ilçe merkezindeki kanalizasyon çalışması için kazılan çukurda göçük meydana geldi.
Bu sırada çukurda çalışan işçilerden Ramazan Atalay (53), göçük altında kaldı.
Çevredekilerin yardımı ve olay yerine gelen ekiplerin desteğiyle bulunduğu yerden çıkartılan Atalay, Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Atalay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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