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        Kırşehir'de kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 22:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 22:48
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        Kırşehir'de kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
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        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

        Akpınar Belediyesinin ilçe merkezindeki kanalizasyon çalışması için kazılan çukurda göçük meydana geldi.

        Bu sırada çukurda çalışan işçilerden Ramazan Atalay (53), göçük altında kaldı.

        Çevredekilerin yardımı ve olay yerine gelen ekiplerin desteğiyle bulunduğu yerden çıkartılan Atalay, Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Atalay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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