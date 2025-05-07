Kırşehir'de kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Atalay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin yardımı ve olay yerine gelen ekiplerin desteğiyle bulunduğu yerden çıkartılan Atalay, Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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