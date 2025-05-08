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        Kırşehir'de göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:28
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        Kırşehir'de göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
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        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Ramazan Atalay'ın (53) cenazesi, Akpınar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Akpınar Belediyesi önüne getirildi.

        Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, öğle vakti Akpınar Çarşı Camisi'nda kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

        Akpınar ilçesinde dün kanalizasyon bağlantısı çalışmasında işçi Ramazan Atalay, göçük altında kalmış, bulunduğu yerden çıkartılarak Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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