Kırşehir'de, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenlendi

Kırşehir'de, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ekipler, Cacabey Meydanı'nda kurulan stantlarda öğrencilere ve vatandaşlara bilgi verdi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ve daire amirleri, stantları ziyaret ederek, ürünleri inceledi.

Emniyet ve jandarmanın kullandığı ekipmanlar hakkında bilgi alan Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte bilinci artırmak ve trafik akışında gerekli tüm kesimlere ulaşabilmek maksadıyla bilgilendirilme yaptıklarını söyledi.

Gençlere ve çocuklara yapılan bu bilgilendirmelerin önemine değinen Demiryürek, "İçişleri Bakanlığımız 'Bir Kural Bir Ömür' mottosuyla bu haftayı kutluyor. Biz de bir ilim irfan şehri olan Kırşehir’de, medeni yaşamın gerekliliği olan trafik kurallarına uymayı, kuralları ve hayatı öncelemeyi bir görev bilinci kabul ediyoruz. Trafik hepimizin işi ve trafik güvenliği hepimizin görevidir." diye konuştu.