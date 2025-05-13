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        Kırşehir'de "Üniversite Tanıtım Fuarı" düzenlendi

        Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ev sahipliğinde 18 üniversitenin katılımıyla "Üniversite Tanıtım Fuarı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:54
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        Kırşehir'de "Üniversite Tanıtım Fuarı" düzenlendi
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        Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ev sahipliğinde 18 üniversitenin katılımıyla "Üniversite Tanıtım Fuarı" gerçekleştirildi.

        Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, KAEÜ'nün yanı sıra Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi katıldı.

        Fuarın açılış töreninde konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, 18 üniversitenin temsilcileriyle öğrencileri birebir görüştürerek, doğru bilgileri almalarını sağladıklarını söyledi.

        Anadolu Üniversiteler Birliğinin hızla büyüdüğünü ve kısa sürede 18 üniversitenin üzerine çıkacaklarını vurgulayan Karahocagil, şöyle konuştu:

        "Birliğimiz hem toplumsal katkı, eğitim öğretim, araştırma ve geliştirme, üniversite sanayi işbirlikleri hem de bölgesel kalkınma alanlarında ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bu faaliyetlerden en önemlisi de tanıtım fuarları ve proje pazarlarıdır. Yaklaşık 14 ilde 18 üniversitenin tanıtımları 30 Mayıs'a kadar sürecek. Tanıtımların sonunda proje pazarı ile nihayete ermiş olacak. Gençlerimiz için bu fuarları yapıyoruz. Hayatının baharında üniversite tercihi ve kariyer planlaması yapma aşamasındasınız. Seçeceğiniz bölümler ve programlar, iller hayatınızı etkileyecek. Sevdiğiniz işi mesleği yapmanızı istiyoruz."

        Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya da farklı illerden Kırşehir'e gelen üniversite temsilcilerine teşekkür ederek, lise öğrencilerinin hayallerinde yer alan bölümleri daha detaylı ve sağlıklı şekilde öğrenerek, geleceklerini şekillendireceklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezerek bilgi aldı.

        Bugün saat 18.00'e kadar açık olacak fuarda, lise öğrencileri, gelecekteki tercihlerini şekillendirmek amacıyla üniversitelerin tanıtım stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alacak.

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