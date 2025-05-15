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        KAEÜ'de 8. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 8. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:21 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:25
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        KAEÜ'de 8. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu düzenlendi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 8. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi.

        Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bağımsız Nesil, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen sempozyumda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, sempozyumun uluslararası düzeye taşınması temennisinde bulundu.

        Karahocagil, sempozyumun öğrenci topluluklarının desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, ÜNİDES'in desteğiyle önemli bir program yaptıklarını söyledi.

        Bu tür sempozyumlarla öğrencilerin kendilerini geliştirdiğine dikkati çeken Karahocagil, şunları kaydetti:

        "Ahilik teşkilatının en iyisini yapmak gibi amacının, hedefinin ve algısının olduğunu biliyoruz. O halde hep birlikte yapabileceğimizin daha iyisini yapmak, akredite olan tıp eğitimimizi daha iyiye götürecek 'Ahi hekimleri' yetiştirmek hepimizin görevidir. Paydaşlarımız, öğrencilerimiz bizim için önemli. Öğrencilerimizin bu sempozyumda edindiği liderlik becerisi de paylaşılan bir beceri olmalıdır, kendi alanlarında göstermelidirler. 'Bağımsız Nesil, Güçlü Gelecek' temalı sempozyumu düzenlemeniz ve katılmanız da bir Ahilik becerisidir. Toplumun ve ötekinin sorunlarına hassasiyet ve duyarlılık gösteren insan 'Ahi'dir. Ahiliğin en önemli özelliği budur. Sempozyuma katılan öğrencilerimizin bunu edindiğini görüyoruz."

        Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerden bahsetti.

        Bağımlılıkla alakalı milyar dolarlık bir sektörün olduğunu anlatan Güllüoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu sektörler, başta gençler olmak üzere dönem dönem kadınları ama genelde de bütün toplumları hedef alarak bir pazar arayışında olan sektörlerdir. Şu an Türkiye'de erkeklerde sigara içme oranı yüzde 50'lerde, kadınlarda yüzde 25'lerde ama yüzde 30'lara çıkıyor. Alkol ve uyuşturucu oranları yükselmekte. Yeşilay olarak bu mücadelede elimizden geleni yapıyoruz ama bizim başta sağlık camiası olmak üzere gençlerden destekçilere ihtiyacımız var. İnsanlık için bir şey yapmak isteyenler için bir çalışma alanı da bağımlılıkla mücadeledir. Kongre yapılırken bu konuları seçtikleri için teşekkür ediyorum."

        KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş de sempozyum kapsamında 22 sosyal sorumluluk projesinde 230 öğrenci, 28 bilimsel araştırma projelerinde ise 330 öğrencinin yer aldığını ifade ederek, programda bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere bir dizi konuda görüşlerin tartışılacağını kaydetti.

        Öğrenci toplulukları başkanlarının da konuşma yaptığı sempozyum, farklı oturumlarla devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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