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        Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Kırşehir'de hayatını kaybetti

        Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura, yaşamını sürdürdüğü Kırşehir'de 76 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:28
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        Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Kırşehir'de hayatını kaybetti
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        Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura, yaşamını sürdürdüğü Kırşehir'de 76 yaşında hayatını kaybetti.

        1972 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve Kalehöyük'te 1985'ten itibaren kazı başkanlığı görevini yürüten arkeolog Sachihiro Omura, hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

        Evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Sachihiro Omura, kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sachihiro Omura, eşi ve Yassıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura ile enstitü konutunda yaşıyordu.

        Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti.

        Kaman ilçesinde kazı çalışmalarına 1985'te ekibiyle başlayan Dr. Sachihiro Omura, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro Omura, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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