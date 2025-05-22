Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine trafik ve güvenlik eğitimi verildi

Öğretmenlerinin de katıldığı programda, öğrencilere oyun oynarken, bisiklete binerken, kaldırımda ve sokakta dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında asayiş ve trafik ekipleri, kent merkezindeki Sırrı Kardeş İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Biliyorum Güvendeyim" projesi kapsamında düzenlenen eğitim programları devam ediyor.

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