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        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine trafik ve güvenlik eğitimi verildi

        Kırşehir'de polis ekiplerince ilkokul öğrencilerine yönelik güvenlik ve trafik eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:19
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        Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine trafik ve güvenlik eğitimi verildi
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        Kırşehir'de polis ekiplerince ilkokul öğrencilerine yönelik güvenlik ve trafik eğitimi düzenledi.

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Biliyorum Güvendeyim" projesi kapsamında düzenlenen eğitim programları devam ediyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında asayiş ve trafik ekipleri, kent merkezindeki Sırrı Kardeş İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Öğretmenlerinin de katıldığı programda, öğrencilere oyun oynarken, bisiklete binerken, kaldırımda ve sokakta dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı.

        Trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

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