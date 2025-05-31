Kırşehir'de KÖYDES yatırımları değerlendirildi

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in başkanlığında, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamındaki yatırımlar değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiryürek, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yasin Özcan, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Emrah Doğan ve İl Özel İdaresi yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıda yatırımlar, köylerin altyapı ihtiyaçları ve 2025 yılına yönelik tahsisat planlamaları ele alınırken, ihtiyaç önceliklerine göre kentteki projelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve uygulama süreçleri de değerlendirildi.

KÖYDES ile yapılacak yatırımlar ve tahsis edilecek ödeneklerin en verimli ve etkin şekilde kullanılması için titiz bir çalışma yürütüleceği de belirtildi.