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        Kırşehir'de KÖYDES yatırımları değerlendirildi

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in başkanlığında, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamındaki yatırımlar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:37
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        Kırşehir'de KÖYDES yatırımları değerlendirildi
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in başkanlığında, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamındaki yatırımlar değerlendirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiryürek, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yasin Özcan, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Emrah Doğan ve İl Özel İdaresi yetkilileriyle bir araya geldi.

        Toplantıda yatırımlar, köylerin altyapı ihtiyaçları ve 2025 yılına yönelik tahsisat planlamaları ele alınırken, ihtiyaç önceliklerine göre kentteki projelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve uygulama süreçleri de değerlendirildi.

        KÖYDES ile yapılacak yatırımlar ve tahsis edilecek ödeneklerin en verimli ve etkin şekilde kullanılması için titiz bir çalışma yürütüleceği de belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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