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        AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'ndan, Kurban Bayramı mesajı

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:51
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        AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'ndan, Kurban Bayramı mesajı
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Milletvekili Erkan, mesajında, Kurban Bayramı'nın inancın, merhametin ve kardeşliğin bayramı, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumun her ferdine uzanan bir el, bir sofra, bir gönül kapısı odluğunu ifade etti.

        Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği Kurban Bayramı'nın, vefa ve cömertliğin yeniden hayat bulduğu kutlu bir zaman olduğunu belirten Erkan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken, devletimizin gücüyle milletimizin vakur duruşu birleşmekte, güven, huzur ve umut dolu bir gelecek inşa edilmektedir. Bu bayramda da sadece sofralarımızı değil, kalplerimizi de paylaşalım. Büyüklerimizi ziyaret edip dualarını alalım. Çocuklarımıza umut ve neşe aşılayalım. Bayramın sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ünsal ise bayramlarda, sevgi, kardeşlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının tazelendiğini, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurularak, birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiğini kaydetti.

        Kurban Bayramı vesilesiyle, yüreklere dokunan duygu birliğini hep birlikte yaşarken, gönüller arasındaki mesafelerin de kaldırdığını aktaran Ünsal, "Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye. Bu bayram, aynı sofrada buluşmanın, aynı dualarda birleşmenin, millet olma bilincini yeniden kuşanmanın vaktidir. Aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Ozan da bayramların milli ve manevi değerleri hatırlatan bir zaman dilimi olduğunu vurgulayarak, hemşehrilerinin, ülkenin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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