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        Kırşehir Valisi Demiryürek, şehit ailelerini ziyaret etti

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:59
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        Kırşehir Valisi Demiryürek, şehit ailelerini ziyaret etti
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

        Vali Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'la birlikte şehit ailelerine evlerinde ziyarette bulundu.

        Şehitler Ferhat Erdem, Oktay Atasoy ve Şevket Fidanboy'un kentteki baba ocaklarına giden Demiryürek ve beraberindekiler, ailelerin bayramını tebrik etti.

        Ailelerle sohbet eden Demiryürek, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, tekrar başsağlığı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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