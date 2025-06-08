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        Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

        Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:41 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:41
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        Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
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        Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuşdilli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

        İş yerinde kumar oynandığını tespit eden ekipler, bir miktar para ile kumarda kullanılan 2 deste oyun kağıdı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.S.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

        Kumar oynayan Y.T, A.U, Ö.K. ve A.A'ya ise 36 bin 988 lira ceza kesilerek idari işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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