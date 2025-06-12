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        Kırşehir'de "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali" açıldı

        Kırşehir'de ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:28
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        Kırşehir'de "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali" açıldı
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        Kırşehir'de ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali"nin açılışı yapıldı.

        Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, okullardan gelen öğrenciler projelerini sergiledi.

        Bilim, teknoloji, tarım, kültür, sanat, eğitim, tasarım, kişisel gelişim gibi alanlardaki projelerin yer aldığı festivalde öğrenciler, stantları ziyaret edenlere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halil İman, gazetecilere, "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali"nin kent merkezi ve ilçelerden okulların katılımıyla yapıldığını söyledi.

        Okulların bilim fuarlarındaki ürünleri, festivalle sergilediklerini anlatan İman, "Toplumsal, bilimsel farkındalığı ve teknolojik gelişmeyi arttırmayı hedefleyerek halkımıza daha yaygın bir şekilde duyurmak için bu festivali düzenledik. TÜBİTAK'a, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 10 okuldan 50 proje, 50 öğretmen ve 100 öğrencinin katılımıyla festivalimiz başlamıştır." ifadelerini kullandı.

        Festival, 13 Haziran'a kadar devam edecek.

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