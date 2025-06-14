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        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:55
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        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesinin okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Jandarma Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı tüfekli gösterisinin ardından açılan stantlar gezildi.

        Törene, jandarma personelleri ve aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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