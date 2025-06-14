Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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