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        Kırşehir'de jandarma vatandaşları anız ve örtü yangınlarına karşı uyardı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan anız ve örtü yangınları ihbarları üzerine vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:56
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        Kırşehir'de jandarma vatandaşları anız ve örtü yangınlarına karşı uyardı
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan anız ve örtü yangınları ihbarları üzerine vatandaşları bilgilendirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, buğday ve arpa hasadı başlayan kentte, yangın çıkma, yayılma ortamının rüzgarla artabilme durumuna karşı can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Boztepe ve Akpınar sorumluluk bölgelerinde, biçerdöver ve traktörlerin yangın söndürücülerini ve ekipmanlarını kontrol etti. Vatandaşları, zirai ürün hasadı yapılan bölgelerde sigara içmemeleri, ateşli piknik yapmamaları, mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Önceki yıllarda saman balya makineleri kaynaklı yangınların tekrar yaşanmaması için hasadın devam ettiği tarlalara saman balya makinelerinin sokulmaması istendi.

        Muhtarların yanı sıra devriye araçları ve cami hoparlörlerinden bilgilendirme yapan jandarma ekipleri, farklı tarihlerde attığı toplu mesajlarla da üretici ve çiftçilere ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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