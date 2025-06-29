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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Yaklaşık 5 milyon metrekare yüzölçümü, 250 milyon nüfusu ve 2 trilyon dolarlık milli hasılası ile artık dünyada adından söz ettiren ve geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası vardır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:27
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırşehir'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Yaklaşık 5 milyon metrekare yüzölçümü, 250 milyon nüfusu ve 2 trilyon dolarlık milli hasılası ile artık dünyada adından söz ettiren ve geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası vardır." dedi.

        Kırşehir Ahi Stadyumu'nda düzenlenen 7. Geleneksel Karacakurt Türkmen Toyu'na katılan Zorlu, burada yaptığı konuşmada, yeni bir dünya düzeninin eşiğinde, farklı coğrafyalarda farklı kaosları, savaş iklimlerini hep birlikte yaşadıklarını ve bölgede istikrarsızlık arayışlarının bir takım çevreler tarafından tetiklenmek istendiğini söyledi.

        Böyle bir ortamda, güçlü liderlik, tutarlı bir dış politika ile Türkiye'nin, bölgesinde güven veren, toplumuyla bütünleşerek çok önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Zorlu, yüzde 21'lerde olan savunma sanayisinin millilik ve yerlilik oranının yüzde 80'ler seviyesine ulaştığını belirtti.

        Bu gelişmelerin bütün Türk dünyası için önemli bir kazanım haline geldiğini vurgulayan Zorlu, şöyle konuştu:

        "Yaşadığımız bu son dönemde, Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir. 2021 yılında İstanbul Zirvesi'nde, daha önce Türk Konseyi adını alan Türk devletlerinin birlikteliği, o teşkilat Türk adını almış, Türk Devletleri Teşkilatı haline gelmiştir. Bugün Türkiye ile birlikte 7 Türk devletimiz hamdolsun uluslararası arenada, ekonomisiyle, dünyanın ilk 10 ekonomik birlikteliğinden birisi olmaya adaydır, bu yolda hızla ilerlemektedir. Yaklaşık 5 milyon metrekare yüzölçümü, 250 milyon nüfusu ve 2 trilyon dolarlık milli hasılası ile artık dünyada adından söz ettiren ve geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası vardır."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 23 Şubat'ta AK Parti bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının tesis edildiğini anımsatan Zorlu, sadece Türk devletleriyle ilişkiler değil, Türk dünyasında, soydaş ve akraba toplulukların derdiyle dertlenen, onların sesi olmaya aday bir vizyonla kurulduğunu anlattı.

        Büyük Türk dünyasının önemli parçalarından birisinin de bugün bir araya geldikleri etkinliğin ev sahibi olan, bu ruhu yaşatan Karacakurt Türkmen kardeşleri olduğuna dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

        "Onlar yeri gelmiş Selçuklu'nun akıncıları, yeri gelmiş Osmanlı'nın sancağı, yeri gelmiş Cumhuriyet'in omurgasını oluşturan ses olmuşlardır. Dolayısıyla bu hepimize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk, gittiğimiz her sahada birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve taçlandırabilmek ülküsü olmalıdır. Bizim iç cephemizi tahkim etme ve yaşanabilecek bütün karşı duruşlara karşı hazırladığımız bu birliktelik projesi de esasında 86 milyon vatandaşımızın yanı sıra işte bu kültürel hafızanın da birlikteliği demektir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun, hep birlikte doğru bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz."

        Kırşehir'e yapılan yatırımlardan da bahseden Zorlu, kente yapılacak tüm proje ve çalışmalara destek olacağını, omuz vereceğini aktardı.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise Anadolu'nun farklı coğrafyalarından ve şehirlerinden gelen tüm Türkmenlere teşekkür etti.

        Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde seslenmenin bahtiyarlığı içerisinde olduklarını dile getiren Demiryürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ahi Evran'dan Aşıkpaşa'ya, Cacabey'den Neşet Ertaş'a bu topraklar Türklük için çok kıymetli isimler yetiştirmiştir. Bu topraklarda onların maneviyatları vardır. O yüzden bu topraklar Türklük ve hepimiz için çok kıymetlidir. Çevremiz ateş topu, Orta Doğu, Kafkaslar bir tarafımızda da Balkanlar var. Dünyanın en zor coğrafyası bu coğrafya. Bizim otağımız, çadırımız dört yol ağzında, herkesin gözünün olduğu bir noktadayız. Biz kendi içerimizde birlik düzenimizi sağladıkça, dünyada yenemeyeceğimiz hile yoktur. Çünkü bu aziz millet, bu necip millet, tarih sahnesine çıktığı günden bu güne Cenabıallah'ın lütfu ile kendi sancağı altında hür ve bağımsız yaşamıştır. İlelebet hür ve bağımsız yaşamaya iman etmiştir."

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın da konuştuğu etkinlikte, Karacakurt Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Serdar Güneş tarafından konuşmacılara hediye takdim edildi.

        Toy kapsamında katılımcılar, alandaki çadırları ve sergilenen Türkmen geleneğine ait ürünleri inceledi.

        Zorlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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